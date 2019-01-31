كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - سقوط حرامية السيارات في بورسعيد

ألقت قوات الأمن فى بورسعيد، القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، وإعادة بيعها بموجب لوحات وأوراق مُقلدة، واعترفوا بارتكاب 10 وقائع سرقة سابقة.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام كل من "مصطفى. ك. م"، 48 عاما، ومقيم بمحافظة الدقهلية، مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى 13 قضية، و"أشرف. ع. م"، 51 عاما، ومقيم بمحافظة دمياط وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة المناخ، مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضيتين، و"محمد. أ. س"، 63 عاما، ومقيم بمحافظة الشرقية، مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى 4 قضايا، و"محمد, ا. غ"، 33 عاما، بمحافظة الشرقية، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه الأول، وارتكبوا جرائم سرقة السيارات عن طريق المفتاح المصطنع وتقليد وتزوير رخص التسيير واللوحات المعدنية لتلك السيارات تمهيدا لبيعها.

وألقت الشرطة القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى والتصرف فى السيارات، بالبيع من خلال تقليد وتزوير رخص التسيير واللوحات المعدنية للسيارات عن طريق "حسن. م. خ"، 65 عاما، ومقيم بمحافظة الشرقية "محبوس على ذمة قضية تزوير" وشخص آخر هارب، كما اعترفوا بارتكاب 10 وقائع سرقة.

وأرشد المتهمون عن مكان السيارات، وتم ضبطها، وتعرف المجنى عليهم على سياراتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.