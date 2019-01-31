كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - حقيقة تعين محمد عمر رئيسا لامتحانات الثانوية العامة

كتب: محمود الشريف

نفى الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ما تردد من أخبار على لسان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حول صدور قرار من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعينه رئيسا لامتحانات الثانوية العامة، ويعاونه الدكتور خالد عبدالحكم نائبا.

وأكد عمر في تصريحات صحفية عدم صحة تلك الأخبار نهائيا مؤكدا أنه لم يتم تكليفه بذلك، كما أن ما نشر في هذا الشأن أخبار غير صحيحة ومجرد شائعات.

وكانت أخبار ترددت عن ترأس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رئاسة امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

جدير بالذكر أن الدكتور رضا حجازي لن يترأس اللجنة هذا العام، نظرا لوجود نجله في الصف الثالث الثانوي.