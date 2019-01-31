كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - هدية للجمهور .. الاميرة "نوال الزغبي" تنشر مفاجأة من ألبومها - فيديو
نوال الزغبي
كشفت المطربة نوال الزغبي عن الأغنية الثالثة المصورة بطريقة الفيديو كليب لها بعنوان "محاية".
وقامت نوال الزغبى بنشر مقطع فيديو من الكليب عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام كنوع من التشويق والترويج للأغنية قبل طرح ألبومها بالكامل.
وكانت نوال كشفت عن أغنيتين بعنوان "الجمال ليه ناسه" و "صبح" منذ أيام وهما ضمن الألبوم الجديد يشهد عودة نوال الزغبي لتقديم الألبومات الغنائية بعد غياب لمدة 4 سنوات، كما يشهد عودة تعاونها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.
يضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة ما بين المصري واللبناني تعاونت فيهم نوال مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين.
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