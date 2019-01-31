كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - الشاي فى الشتاء .. مفيد لكن له علاقة بالوزن

قالت جاسيكا سميث، مدربة اللياقة الجماعية، وواحدة من أفضل 10 مشاركين على الإنترنت في فقدان الوزن واللياقة البدنية وعادات نمط الحياة الصحية،أنه يجب أن تتناولي مشروبات القهوة الموسمية وشراب التفاح والشاى التي لا يضيف وزن لجسمك بسهولة أكثر.

وأكدت سميث في مقالها المنشور في مجلة "شاب" الأمريكية الشهيرة، أكثر من 300 سعرة حرارية تفقديها حينما تقومين بتسخين بعض الشاي في هذا الشتاء.

وأضافت سميث، أن "الشاي خالي من السعرات الحرارية ويوفر الكثير من الفلافونويد الذى يفيد صحة القلب.

ويعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، حيث إنّه يساعد على منع انتفاخات المعدة والغازات ويساعد على تحسين عملية الهضم، ويكافح الإمساك والإسهال الناتج عن البكتيريا الضارة، وهو مضاد للتشنجات والتقلصات المعوية ويخفف المغص خاصة عند الرضع، ويعالج حالات القيء والغثيان.

غني بالمواد المضادة للأكسدة: هذه المواد تحارب آثار الشيخوخة مثل التجاعيد، كما تحارب بعض الإلتهابات، وتحمي من الأمراض المزمنة مثل السرطان، مرض السكري وأمراض القلب