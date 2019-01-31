كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - صديق: "الأسمرات 3" ستستوعب بقية أهالي منشأة ناصر

أعلن صندوق تطوير العشوائيات، أنه سيتم استعياب المناطق العشوائية كافة في "منشأة ناصر" بمدينة الأسمرات 3، المقرر افتتاحها قريبا.

وقال خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، في تصريحات صحفية، إن هناك خطة لنقل أهالي منشأة ناصر القاطنين في أحياء عشوائية لمدينة الأسمرات، في مرحلتها الثالثة، والتي تم الانتهاء منها بالفعل.

وتعد "منشأة ناصر"، أحد أحياء محافظة القاهرة، التى تتسم بالعشوائية، وتشمل مناطق مثل "الزرايب" و"حى الزبالين"و "الدويقة" وغيرها.

وقد شهدت "الدويقة" انهيار صخرى على الأهالى في عام 2008، والذى نتج عنه وفاة 100 مواطن.