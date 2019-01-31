كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - فرسة راكبة حصان.. سمية الخشاب تنشر صورة جديدة - اتفرج



نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة على ظهر حصان عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام". طرحت الفنانة سمية الخشاب مؤخرا أغنية جديدة عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب» بعنوان «قلبى يا ناس» وهى من كلمات هشام صادق وألحان سوكا، وتوزيع فيدو. يذكر أن آخر ظهور للفنانة سمية الخشاب في الساحة الدرامية كان من خلال مسلسل «الحلال»، كما أن آخر أعمالها الغنائية كانت بعنوان «يا مسكين» باللهجة الخليجية.



كانت هذه تفاصيل خبر فرسة راكبة حصان.. سمية الخشاب تنشر صورة جديدة - اتفرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.