كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - عاجل- حاكم الشارقة يصل القاهرة

وصل اليوم الخميس، الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها كبار المسئولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد مصدر بالمطار، أنه تم إنهاء إجراءات استقبال حاكم الشارقة والوفد المرافق له باستراحة الصالة الرئاسية بمطار القاهرة، وكان في استقبالهم عدد من كبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن يلتقي حاكم الشارقة، خلال زيارته كبار المسئولين لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، كما يلتقي قيادات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبعض قيادات الجامعة، على هامش الزيارة، ويبحث حاكم الشارقة مع قيادات المنظمة وجامعة الأزهر، سبل التعاون بين الجانبين.