كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - شاهد - حسين الجسمى يطرح أغنية ما نسيتك



طرح الفنان حسين الجسمى أغنية "ما نسيتك" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب. والاغنية من كلمات وألحان إسماعيل الفروه، توزيع زيد عادل وميكساج وماستر جاسم محمد. يذكر أن حسين الجسمى طرح مؤخرًا أغنية "ما تخافوش على مصر" من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، ونالت الأغنية نسب مشاهدة كبيرة على مواقع التواصل، كما حققت أغنيته الأخيرة "اجا الليل" أكثر من 20 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وهى من كلمات رامى العبودى، وألحان ضياء الميالى، وتوزيع عثمان عبود، وجاءت الأغنية باللهجة العراقية.

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