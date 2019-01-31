كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - شاهد.. الصورة الأولى من حطام طائرة سالا

سالا

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن السلطات الهولندية عثرت على جزء من حطام طائرة بالقرب من ميناء روتردام يعتقد أنها تعود لطائرة ايميليانو سالا لاعب كارديف سيتي ونانت الفرنسي الذي تحطمت طائرته فوق البحر.

وبحسب "ذا صن" فإن الجزء الذي عثر عليه تواجد بشاطئ قريب من ميناء روتردام على بُعد 450 ميلاً من النقطة التي عثر فيها على مقاعد نفس الطائرة، ولم تستبعد السلطات الهولندية أيضًا أن يكون الحطام لسفينة أو طائرة أخرى.

وقالت تقارير الصحفية البريطانية إن فريق التحقيقات الذي يتابع اختفاء طائرة لاعب نادي كارديف سيتي، إيميليانو سالا، وجد حطامًا لطائرة يعتقد أنها تخص اللاعب الأرجنتيني.

وبحسب BBC، فإن حطام الطائرة الذي عثر عليه ربما يعود لطائرة اللاعب الأرجنتيني المفقود.

وأشارت التقارير إلى أن فريق التحقيقات وجد مقعدين من الطائرة على شواطئ جزيرة لوكتنين الفرنسية.

وقال سول بامبا، مدافع كارديف سيتي إن بعض لاعبي فريقه يخشون السفر بالطائرة بعد اختفاء المهاجم الأرجنتيني المنضم حديثًا هذا الشهر، ايميليانو سالا، فوق القنال الإنجليزي منذ أيام قليلة.

