كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - مخابرات السودان: 5 جيوش تنتظر "ساعة الصفر" لغزو بلادنا

قال مدير المخابرات والأمن السوداني، صلاح قوش، إن هناك خمسة جيوش (لم يوضح هويتها) تنتظر ساعة الصفر لتتقدم نحو الخرطوم؛ "بعد إشغالها بالفوضى، وأعمال السلب، والقتل، وذلك حتى لا تجد من يقاومها".

جاء ذلك في كلمة ألقاها قوش خلال حفل تخريج الدفعة الـ42 من ضباط الأمن السوداني، أمس الأربعاء، حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية المقرب من الحكومة.

وأشار قوش إلى أن "اليسار والحركات المتمردة تسعى لتسلُّم السلطة، لبدء العهد الذي انتظروه طويلاً"، مشيراً إلى "ارتباط مصالح بعض القوى السياسية (في السودان) بالدوائر الخارجية ومحاولة الهجرة اليومية إلى سفاراتها (داخل السودان)".

وتابع قوش: "نحن نرصد كل ذلك، ومحاولة بنائهم أرضية للخنوع للقوى الخارجية والتبعية لها؛ وهو ما يدفع باتجاه سلب القرار الوطني وإرادته الحرة".

وأوضح أن "دخول القوى الشريرة إلى الاحتجاجات، ومحاولة توظيفها فتحا الباب للتخريب والفوضى، وما تبع ذلك من تداعيات مؤلمة".

وشدد مدير المخابرات على أن "استقرار البلاد يتحقق بالشرعية التي ترتبط باختيارات الشعب وليس بالهتاف والتظاهر".

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالِبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 30 قتيلاً وفق آخر إحصائية حكومية، في حين تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضةٌ العدد بـ50 قتيلاً.

وسبق أن أقر البشير، في تصريحات متفرقة، بالتزامن مع موجة الاحتجاجات الحالية، بوجود مشاكل اقتصادية يعانيها السودان، لكنها ليست بالحجم الذي تضخمه وسائل الإعلام، "في مسعى منها لاستنساخ ربيع عربي في السودان"، حسب قوله.

واتهم أيضاً من سماهم "مندسين ومخربين" من حركات مسلحة متمردة، بقتل المحتجين.