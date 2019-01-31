كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - شاهد - أمير كرارة ينشر صورة من كواليس كلبش 2

نشر الفنان امير كرارة صورة جديدة من كواليس كلبش 3 على صفحته على الفيس بوك والذى يواصل تصويره حاليا استعدادا لطرحه فى شهر رمضان .

وظهر امير فى الصورة برفقة الفنان ناصر سيف .وعلق كرارة على الصورة وكتب مع المحترم ناصر سيف .

من المعروف ان الجزء الثالث من المسلسل يضم كثيرا من النجوم الكبار وابرزهم هشام سليم واحمد عبد العزيز وناصر سيف.

ويعد مسلسل (كلبش 3) من أوائل المسلسلات التى تم البدء في تصويرها للعرض خلال شهر رمضان 2019.. ويعتمد صناع العمل في جزئه الثالث على الاستعانة بفنانين جدد مع فتح خطوط درامية جديدة لاستمرار التشويق والإثارة في الأحداث.

ومسلسل (كلبش 3) من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام وعدد آخر من الفنانين.