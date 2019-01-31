كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - ضبط مهندس أنشأ شركة وهمية لتعليم قيادة الطائرات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء أكاديمية وهمية، لمنح دورات تدريبية لعلوم الطيران وتعليم قيادة الطائرات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام "محمود. ع. م"، 34 سنة، مهندس ميكانيكا، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة، بإنشاء أكاديمية وهمية لتعليم قيادة الطائرات بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، دون الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط من الجهات المعنية.

وأضافت التحريات، أن المتهم أعلن عن الأكاديمية بمختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لمنح دورات تدريبية فى علوم الطيران وقيادة الطائرات من خلال إحدى الأكاديميات الدولية المتخصصة بدولة إفريقية، ومنح الحاصلين على تلك الدورات شهادة معتمدة من الأكاديمية المشار إليها، تمكنهم من العمل بشركات الطيران المختلفة، وأنه يقوم بممارسة ذلك النشاط الإجرامى ستاراً لتمكين بعض الشباب من الحصول على تأشيرات سفر للخارج بقصد التعليم، خلافاً للحقيقة، مقابل مبالغ مالية تتراوح من 20 - 40 ألف دولارأمريكى أو ما يعادلها بالعملة المحلية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، تم ضبط المتهم المذكور بمقر الأكاديمية المشار إليه وعُثر بها على عقدين باتفاق منسوبين للأكاديمية المتواجدة بالدولة الإفريقية المشار إليها، تُفيد بأن الأكاديمية التى أنشأها المذكور هى المفوض والوكيل لها فى جمهورية مصر العربية وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، "خلافا للحقيقة".

كما عثر بحوزته علي 7 خطابات باللغة الأجنبية منسوبة للأكاديمية المتواجدة بالدولة الإفريقية، موجهة لسفارة تلك الدولة بالقاهرة تفيد التحاق أشخاص محددين بدراسة قيادة الطائرات بالأكاديمية على خلاف الحقيقة مزورة بالكامل، وكذلك خاتم "أكلاشيه" باسم الأكاديمية المتواجدة بالدولة الإفريقية، يستخدمه المتهم فى تزوير الخطابات المشار إليها.

وعثر بحوزته أيضا على 4 أكلاشيهات باللغة الأجنبية، تحوى بصماته باسم و"لوجو" الأكاديمية الوهمية التى أنشأها المذكور، وأيضا 37 إيصال استلام نقدية، تفيد استلام المتهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 - 40 ألف دولار أمريكى بأسماء أشخاص مختلفة، إضافة إلى 75 طلبا للالتحاق بالأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة.

كما عثر بحوزته على مجموعة من صور مستندات خاصة براغبي الانضمام للدراسة بالأكاديمية "بطاقات رقم قومى –شهادات ميلاد- شهادات تخرج – صحيفة الحالة الجنائية – جوازات سفر".

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.