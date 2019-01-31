كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - أحمد السقا يعود لشخصية منصور الحفني مع رامز جلال

يظهر الفنان أحمد السقا في فيلم "سبع البرومبا"، كـ"ضيف شرف"، مع الفنان رامز جلال، والذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

ويقدم السقا فى الفيلم، شخصية "منصور الحفنى" التى قدمها من قبل فى فيلم "الجزيرة"، والذى شاركه البطولة فيه محمود ياسين مخالد صالح واخراج شريف عرفة.

يذكر ان أحداث فيلم "سبع البرمبة" تدور في إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسا على عقب، وكان من المقرر عرضه خلال منتصف العام، ولكن ما زال أمامه بعض التفاصيل لم تنته بعد.

والفيلم بطولة رامز جلال وجميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، وتاليف لؤى السيد واخراج محمود كريم.