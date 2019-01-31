كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - تعليق نايكي بعد الجدل بسبب لفظ الجلالة على احد منتجاتها

تواجه شركة “نايكي” ضغوطا لسحب إحدى أبرز ماركات الأحذية من السوق، إثر انطلاق حملة على الإنترنت تقول إن المُنتج يضم رسما شبيها بكملة “الله” في اللغة العربية.

وبحسب ما نقلت “بلومبرغ”، فإن الحملة التي أطلقها أحد الزبائن ترى أنه من الفظيع أن تسمح الشركة الرائدة بوضع كلمة شبيهة بكلمة “الله” على حذاء “إير ماكس 270″، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع، أن الأحذية يُداس عليها وتتعرض للقذارات والوحل.

ودعت سايكا نورين، وهي ناشطة في الحملة، إلى سحب ما قالت إنها عبارة تجديف مسيئة للذات الإلهية، إضافة إلى سحب كافة المنتجات التي تحمل العبارة في كافة دول العالم.

من ناحيتها، أوضحت شركة “نايكي”، في بيان، أن اللوغو الذي أثار جدلا ليس سوى اختصار وتجسيد لعبارة “Air Max”، أي العلامة التجارية لحذاء “إير ماركس”.

ونفت شركة “نايكي” وجود أي إساءة للذات الإلهية في منتجاتها، وقالت إنها تحترم كافة الأديان كما تأخذ المخاوف المعبر عنها في هذا الشأن على محمل الجد.

وتمكنت الحملة الرقمية من جمع 16 ألف توقيع حتى الآن، ويقول القائمون على المبادرة إنهم يسعون إلى جمع 25 ألف شخص، لكن عددا من المستخدمين انتقدوا هذه الضجة ووصفوها بغير العقلانية لأنها تعتمد على التأويل فقط.

وسبق لشركة “نايكي” أن واجهت حملة مماثلة في السابق، ففي عام 1997، احتج مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية على اللوغو الذي ظهر في بعض الأحذية وقالوا إنه شبيه بكلمة “الله”.

وأعربت “نايكي”، وقتها عن أسفها إزاء ما حصل من سوء فهم، موضحة أن اللوغو كان شبيها بشعلات اللهب وليست له أي علاقة بكلمة الله، ومع ذلك، أعلنت الشركة، عن سحب المنتج.