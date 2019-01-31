كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - دينيس سواريز يودع برشلونة برسالة عبر "تويتر"

دينيس سواريز

دينيس سواريز يودع برشلونة برسالة عبر "تويتر"ودع دينيس سواريز، زملائه بفريق برشلونة الإسباني، برسالة عبر حسابه الرسمي على "تويتر". اللاعب الإسباني سينضم لصفوف آرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري، مع وجود خيار للشراء. ونشر دينيس صورة تجمعه بلاعبي البارسا والجهاز الفني، عبر حسابه على "تويتر". وعلّق دينيس: "أنتم مجموعة رائعة، شكرًا لكم على كل شيء، أراكم قريبًا وأتمنى لكم التوفيق". يذكر أن الموقع الرسمي لبرشلونة بنسخته الإنجليزية أعلن عن الصفقة أمس الخميس (طالع التفاصيل). ولم يتم الإعلان الرسمي عبر النسخة الإسبانية بعد وكذلك لم يعلن آرسنال بعد عن حسم التعاقد مع دينيس، ومن المنتظر الإعلان اليوم قبل غلق نافذة انتقالات الشتاء.

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