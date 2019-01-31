كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - هيفا وهبي تخطف الأنظار في ​باريس.. خمنوا كم بلغ سعر معطفها

خطفت الفنانة ​هيفا وهبي​ الأنظار خلال حضورها الأسبوع الماضي عشاء السفير الروسي في ​باريس​، حيث بدت في غاية الجاذبية بفستان أسود طويل من توقيع المصممة ​يوليا يانينا​، تميّز بالشق العالي عند الساق، فأبرز هذا التصميم قوامها الممشوق وأظهر جاذبيتها بتميز.

وأكملت هيفا إطلالتها بمعطف من الفراء الأبيض، من توقيع المصمم اللبناني ​زهير مراد​، يبلغ ثمنه نحو 4,385 دولار أميركي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هيفا تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها، كما إختارت مكياجاً إرتكز على ظلال العيون السموكي والرموش الطويلة، التي أبرزت جمال عينيها.