كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - صدقت توقعات بلتون - إدراج ثروة كابيتال والنساجون الشرقيون بمؤشر إيجي إكس 30
كشف قسم البحوث بمؤسسة بلتون المالية عن نتائج مراجعة لجنة مؤشر إيجي إكس لشهر فبراير 2019، والتى سيتم العمل بها من 3 فبراير ، وجائت توقعات بلتون بالغة الدقة بهذا الشأن وتتفق مع التقرير الذى جاء فيه :
جاءت إعادة التوازن وفقاً لتوقعاتنا ، حيث سيتم حذف 8 شركات من مؤشر البورصة المصرية EGX30، نظراً لعدم استيفائهم معيار معدل التداول مع إجمالي تدفقات خارجة 82,2 مليون دولار.
وهذه الشركات المستبعدة هي: أبو قير للأسمدة (بوزن 4.0%، وتدفقات خارجة: 28,7 مليون دولار)، سيدي كرير للبتروكيماويات (بوزن 2.0%، وتدفقات خارجة: 14,4 مليون دولار)، وأوراسكوم كونستراكشن (بوزن 1.5% وتدفقات نقدية خارجة: 10,6 مليون دولار) وابن سينا فارما (بوزن 1.3% وتدفقات نقدية خارجة 9,0 مليون دولار) و شركة إيديتا للصناعات الغذائية (بوزن 1.2% وتدفقات نقدية خارجة: 8,4 مليون دولار) وبنك قطر الوطني الأهلي (بوزن 0.9% وتدفقات نقدية خارجة: 6,4 مليون دولار) وشركة مصر للألومنيوم (بوزن 0.4% وتدفقات نقدية خارجة: 3,1 مليون دولار ) ومجموعة بورتو القابضة (بوزن 0.2% وتدفقات نقدية خارجة: 1,8 مليون دولار).
أما الشركات التي سيتم إدراجها في مؤشر إيجي إكس 30 فهي ثمانية، لاستيفائهم معايير التداول مع إجمالي تدفقات نقدية 42,3 مليون دولار.
والشركات التي سيتم إدراجها هي:
غبور أوتو (بوزن 1.5%، وتدفقات داخلة: 11,0 مليون دولار)،
والنساجون الشرقيون (بوزن 1.3% وتدفقات نقدية داخلة: 9,1 مليون دولار)
و القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (بوزن 1.1% وتدفقات نقدية داخلة 7,6 مليون دولار)
و أوراسكوم للتنمية مصر (بوزن 0.9% وتدفقات نقدية داخلة 6,7 مليون دولار)،
و الصناعات الكيماوية المصرية كيما (بوزن 0.5% وتدفقات نقدية داخلة: 3,3 مليون دولار)،
و الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول (بوزن 0.3% وتدفقات نقدية داخلة 2,5 مليون دولار)،
وشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (بوزن 0.2%، وتدفقات نقدية داخلة: 1,3 مليون دولار)،
و العربية للاستثمارات والتنمية القابضة (بوزن 0.1% وتدفقات نقدية داخلة: 0,8 مليون دولار).
وكنا نتوقع إدراج بنك كريدي أجريكول وإم إم جروب لهذه الشركات.
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