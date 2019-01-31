كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - بدء استخدام الطاقة الشمسية في "الري" بالبحيرة

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي وزيرالموارد المائية والري، يرافقه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي الري والقيادات التنفيذية بمحافظة البحيرة، المرحلة الثانية لتشغيل مساقي السورية 5 و6 على ترعة جزيرة الجامع، والتي تخدم زمام 120 فدان لخدمة أكثر من 500 منتفع، ضمن المشروع الإرشادي لاستخدام الطاقة الشمسية في الري السطحي على ترعة جزيرة الجامع.

وقال بيان لوزارة الري، أن ذلك يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير مصادر طاقة متجددة لإدارة منظومة الري في مصر والحرص على تقديم تكنولوجيا الطاقة المتجددة كأحد البدائل المستدامة للتغلب على مشكلة الطاقة، إذ قامت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع تطوير الري وبتمويل من الحكومة الإيطالية وتحت إشراف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "FAO" بتنفيذ تجربة تشغيل طلمبات مساقي الري المطور باستخدام طلمبات تعمل بالطاقة الشمسية بدلا من الكهرباء، ويقوم المشروع بتوفير مصدر طاقة مستدام وتقليل تكلفة تشغيل طلمبات الري وتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة العمومية وكذلك الاستغناء عن الديزل في تشغيل الطلمبات وتفادي مشاكل التأخر في توصيل التيار الكهربائي وتعطيل تسليم المساقي للمنتفعين.

ويستهدف المشروع تطبيق تشغيل الطلمبات بالطاقة الشمسية على 8 مساقي ري مطور على ترعتي العفير وجزيرة الجامع بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة لإجمالي زمام قدره 488 فدان يتم ريها عن طريق 8 محطات مساقي ري مطور على ترعتي العفير وجزيرة الجامع بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

كما يعد المشروع الأول من نوعه في مصر الذي يتم فيه تركيب الخلايا الشمسية اللازمة لتشغيل الطلمبات فوق مجرى الترعة المغذية كأحد الحلول للتغلب على مشكلة تركيب الخلايا فوق الأراضي الزراعية، والتي ينتج عنها هدر في هذه الأراضي، بالإضافة لكون هذا النمط في تركيب الخلايا الشمسية فعال في تقليل فواقد المياه من الترع عن طريق البخر.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري على توجه الوزارة نحو التوسع في تنفيذ مثل تلك المشروعات التي تمثل أحد أهم الادوات الفاعلة في ترشيد استخدامات المياه، كذلك تحقيق أهداف بيئية وفنية واقتصادية مع تظيم الاستفادة من كل قطرة مياه والحفاظ على نوعيتها ومجابهة التحديات المائية في مصر.

يذكر أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع على ترعة جزيرة العفير لزمام قدره 243 فدان منذ 3 سنوات وتعمل حاليا بكفاءة عالية.