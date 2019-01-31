كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - نصائح خاصة لنظام غذائي صحي.. تعرف عليها

لقد قيل الكثير حول تناول الأطعمة الصحيةوعن إتباع حميات مختلفة وعن أهمية التخلص من السموم ومتابعة عادات غذائية صارمة. السؤال هنا لماذا كل شيء متعلق بالطعام الصحي صعب جداً؟. لربما أيضاً أن يكون السبب الرئيسي فيعدم إتباع تلك الأنواع من الحمية والمواظبة عليها.

يميل الناس عادة إما إلى الإفراط في النهم أو إتباع حمية الحرمان والديتوكس. إلا أن الحقيقةتكمن في العقلانية في تناول الطعام والاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأطعمة لكن باعتدال، فهذا هو سر الأكل الصحي الذي يعد الوسيلة الوحيدة الجيدة لصحتك والمستدامة أيضاً.

يقدم خبراء التغذية في "انديا جيت" طرق متنوعة تساعدك على البقاء بشكل صحي بينما تستمتع بمأكولاتك المفضلة.

1. تأكد من مايناسبك: إن دمج التغيرات المفاجئة والصعبة مع إتباع الحمية سيضر بصحتك وسيؤثر سلباً، لذا بدلاً من ذلك اتبع نظرية الاعتدال وحدد أي نوع من الاعتدال يناسب أسلوب حياتك. لا تلغي تماماً اللحوم والحلويات والمأكولات المصنعة من حميتك الغذائية،فقط قلل من استهلاكك اليومي لها. على سبيل المثال تأكد من أن وجبات الطعام اليومية المحضرة في المنزل تحتوي على الخضراوات وخيارات غذائية صحية أخرى وتتمتع بطعامك المفضل عند ذهابك للمطاعم أو عند دعوة الضيوف. هذه الطريقة ستحقق موازنة بين الأكل الصحي وما تشتهيه من طعام.

2. لذيذ وصحي: إن أفضل طريقة في إتباع عادات الأكل الصحي والاستمرار الاستمتاع بالمواد الغذائيةكالأرز والخبز هو أن تستبدلهم بخيارات أكثر صحة. كأن تستبدل الأرز بالكينوا أو بالأرز البني المبرعم، وأن تختار الخبز المصنوع من الحبوب بدلاً من الخبز الأبيض أو الأسمر. وإذا رغبتببعض الحلوى فلا تكبح رغبتك وإنما قم بخبز الكوكيز المصنوع من بذور الشيا والشوفان، إن تلك البدائل صحية ومغذية وذات مذاق جيد.

3. حصص الطعام الصغيرة: إن تناول كميات أقل من الطعام يساعد في تخفيض كمية السعرات الحرارية بدون الحاجة للحرمان وتجويع نفسك. بإمكانك أن تتناول وجبات صغيرة بعد وجبتك الرئيسيةحيث تلبي رغبتك بتناول الحلوى وتشبع بها جوعك. يمكنك تحضير حلوى البودينغ المصنوعة من بذور الشيا وخليط الفواكه مع الكينوا لترضي رغبتك بطريقة صحية.

4. ما هو بعيد عن نظرك بعيد عن عقلك:حدد قائمة احتياجاتك من السوق لتشتري فقط ما هو ضروري من المواد الغذائية أو من الطعام الذي قررت إدخاله على نظامك الغذائي. تجنب أن تدخل إلى منزلك الأطعمة المصنعة والحلويات والوجبات السريعة الغير صحية كي لا تغريك وتجذبك عند الجوع، بدلاً من ذلك قم بشراء الأطعمة الخفيفة الصحية كالمكسرات والبذور والفواكه وغيرها. إن شراء كمية أقل من الطعام الذي تحاول تجنبه يساعدك في إتباع طريق الاعتدال في تناول الغذاء.

5. استمتع بطعامك: ما هو الطعام الممتع بالنسبة لك؟ قد تطول القائمة ولا حرج في ذلك. في معظم الأوقات نجد أنفسنا غارقين في التفكير بالأطعمة المفضلة لدينا(إلا أنه تصرف غير صحيح)ويعتبر للأسف سلوكاًخاطئاً. بدلاً من ذلك، استمتع بكل ما تتناوله على أكمل وجه، لأنه سيقلل من رغبتك إلى المزيد وبالتالي إن تناول الطعام المبني على الشهوات ضار بصحتنا .