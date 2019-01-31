كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - فيس بوك يساعد الأمن في ضبط سارق الهواتف بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من القبض على عاطل، بتهمة سرقة هاتف محمول من ربة منزل، أثناء انتظارها داخل سيارتها بأحد شوارع مدينة طنطا، وذلك بعد انتشار فيديو يوثق الحادث على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ورصدت المتابعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات، أثناء توقفها بسيارتها بأحد شوارع مدينة طنطا بالغربية.

وتبين من الفحص أن الواقعة محرر محضر بشأنها بقسم شرطة أول طنطا، من المواطنة "عبير.س. ع" 48 عاما، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وتوصلت جهود أجهزة البحث إلى أن مرتكب الواقعة، هو المتهم "محمد.ر.ع".

وقننت الإجراءات وجرى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المُستولى عليه.