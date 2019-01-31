كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - طبعة جديدة بمعرض الكتاب «العميل بابل ... قصة صعود وهبوط»

أصدرت دار الشروق طبعة جديدة من كتاب " العميل بابل " للكاتب والاعلامى د. عمرو الليثى وموجود حالياً بمعرض الكتاب ، وهو الكتاب الذى اثار الجدل لما يتضمنه من حقائق ومعلومات صادمة ومفاجئة و الأسباب الحقيقية وراء مقتل أشرف مروان في لندن

ويُشير الليثى خلال الكتاب باننى حملت حقائبي وقلمي وسافرت إلى موقع الحدث إلى لندن والدافع الأساسي الإجابة عن سؤال: مَنْ قتل أشرف مروان؟ ولكني في الوقت نفسه كنت أبحث عن إجابة أخرى لسؤال كان مطروحًا من قبل وفاة مروان: هل كان جاسوسًا مزدوجًا بين مصر وإسرائيل؟ اتصلت بكل الأطراف، حاورت الجميع، سألت مئات الأسئلة، والنتيجة: أن سبب وفاة أشرف مروان ليس انتحارًا على الإطلاق ولكن هناك جريمة وقعت، وكشفت أيضًا أسئلة لا تقل أهمية عن معرفة القاتل أو ماذا كان يفعل مروان مع أجهزة المخابرات؟ وأؤكد أن تحقيقي توصل إلى أسئلة ونتائج لم أكن أنا شخصيًا أتوقعها من خلال لقاءات حية أجراها مع عدد من أقارب وأصدقاء مروان وسيفاجأ بها القارئ خلال كتاب «العميل بابل ... قصة صعود وهبوط»

ويذكر ان الكتاب يقع في «145» صفحة ويحمل بين دفتيه «12» فصلاً، والفصل الأول يحمل اسم «موان.. وسيمون ريغان» الذي تحدث عن بداية ظهور أشرف مروان في لندن ، بينما الفصل الثانى فيحمل اسم «الدائرة» وهو ضمن فصل في الكتاب المشار إليه ويلقي الضوء على منظمة «الدائرة الدولية السرية» الممولة من الاستخبارات المركزية الأميريكة «C.I.A» ، وفي الفصل الثالث تناول الليثي علاقة أشرف مروان بإسرائيل الى باقى الاحداث

وفي نهاية الكتاب وضع الكاتب عمرو الليثي ملحقاً للصور والوثائق يضم مجموعة كبيرة من الصور الشخصية للدكتور أشرف مروان، وصوراً له مع كبار المسؤولين المصريين، وصور حفل زفافه إلى منى عبدالناصر، وصورة له أثناء عقد القران، بالإضافة إلى صورة مع عدد من المسؤولين العرب والرئيس المصري الراحل أنور السادات.