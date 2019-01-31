كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - الأحد - الزراعة توزع 60 رأس "جاموس عشر" على معيلات في أسيوط

تقوم المنظمة العربية للتنمية الزراعية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد المقبل، بتوزيع دفعة جديدة من "عجلات عُشر" على المرأة المعيلة والأرامل والأسر الصغيرة من محدودي الدخل بمركز ديروط في محافظة أسيوط، خلال احتفالية كبيرة بحضور البروفيسور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلا عن ممثلي عدد من المنظمات الدولية العاملة بالزراعة والغذاء في مصر وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي.

ويأتي هذا الحدث ضمن سلسة مشروعات المنظمة لإذهار وتنمية الريف العربي والمصري بصفة خاصة، إذ قامت المنظمة على مدار السنوات السابقة بتوزيع "عجلات جاموس عشر" على مستفيدين من الريف المصري لمحافظات صعيد مصر.

يذكر انه تم توزيع عدد 210 رؤوس جاموس "عٌُشر" 2013-2014 في محافظات الشرقية وقنا وسوهاج، ومن المقرر خلال المرحلة المقبلة توزيع 60 رأس من الجاموس العشر على مستفيدين من محافظتي أسيوط وسوهاج خلال العام الحالي 2019.