كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - ضبط قناة فضائية دون ترخيص في الدقي

تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من ضبط قناة فضائية "SNG"، بمنطقة الدقي.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أنه تأكد التحريات قيام إحدى شركات الخدمات الإعلامية الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، والمملوكة لـ"هاني. ع.ا" 50 سنة، بتقديم الدعم الفني واللوجيستي لعدد من القنوات الإخبارية والأجنبية، وحيازة القائمين عليها لأجهزة بث فضائي مباشر "SNG" بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون، يقوم من خلالها ببث برامج مباشرة من داخل إستوديوهات مُجهزة من داخل مقر الشركة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها، ضبط كلٍ من "محمود .م.ع"، 38 سنة، و"حسن. ع. م 41 سنة"، المدير المسؤول بالشركة، و"عمر. ش. ع 28 سنة" مونتير، و"أحمد.م .م 33 سنة"، فنى اتصالات، وبتفتيش مقر الشركة في حضورهم، ضب محطتي بث فضائى مباشر "SNG" غير مُكتملة الأجزاء، و4 أجهزة خاصة باستقبال المادة المصورة وتحويلها إلى إشارة، وجهازي مقوي إشارة، وجهازي "LNB" بالكوابل الخاصة بها، و5 وحدات مونتاج مُحمل عليها العديد من الفديوهات والمقاطع المسجلة، وجهاز ميكسر تحكم صوت وصورة، و5 كاميرات تصوير للمحترفين، و9 "لوجوهات مايك" لقنوات فضائية مُختلفة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.