كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - بعد افتتاحه - سبعة معلومات عن معرض "فيتاجرو" في الأقصر



افننحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أمس الأربعاء، معرض "فيتاجرو" بمدينة الأقصر، الذي يعد الأول من نوعه في مصر. ونرصد أهم المعلومات عن المعرض كما يلي: 1- ينظم لأول مرة في مدينة الأقصر. 2- ينطلق من 31 يناير وحتى 2 فبراير 2019. 3- يستهدف القضاء على ظاهرة الأدوية البيطرية المغشوشة والأعلاف مجهولة المصدر التي تعاني منها منطقة جنوب الصعيد طيلة السنوات السابقة. 4- يضمن التواصل المباشر بين المربيين وأصحاب المزارع الحيوانية والداجنة مع كبرى الشركات العالمية في مجال الطب البيطري وصناعة الأعلاف السليمة. 5- يدعم المعرض ما يقرب من 4500 مزرعة دواجن، تصل طاقتهم الإنتاجية إلى 5 ملايين طائر من الأبيض والبلدي. 6- المعرض يقام برعاية نحو 19 شركة.

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