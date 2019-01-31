كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات



ارتفعت مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات، اليوم الخميس، وصعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36%، وسجل 14144 نقطة، وارتفع المؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.64% ليسجل 2237 نقطة. وصعد المؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 0.06% ليسجل 687 نقطة، وارتفع المؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.07% ليسجل 1730 نقطة. وتواصل مؤشرات البورصة المصرية صعودها وتحقيق مستويات ومعدلات لم تحققها منذ عدة أشهر بعد موجة من التصحيح وجنى الأرباح استمرت لعدة أشهر.

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