كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - ارتفاع أسعار الذهب 6 جنيهات اليوم .. وعيار21 بـ651 جنيها

أعلنت شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية عن ارتفاع أسعار الذهب بمعدل 6 جنيهات عن تعاملات الأمس، بسبب التحريك في الأسعار العالمية لسعر الأوقية.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية إن سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 558 جنيهًا، وعيار 21 سجل 651 جنيهًا، وعيار 24 بـ744 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5210 جنيهات، وبلغت سعر الأوقية 1320 دولارا.

وأوضح نجيب أن أسعار الذهب تتأثر بالأسعار العالمية للذهب، والتحريك الذي حدث في الأوقية العالمية ووصولها لـ1320 دولارا للأوقية، ساهمت في قفز أسعار الذهب بهذا الشكل، مضيفا أن السوق المصرية مفتوحة على الخارج ويتأثر به بشكل كبير.

ووصلت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في 8 أشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار بعدما أوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة تشديد سياسته النقدية، ليتجه المعدن الأصفر صوب تحقيق رابع مكاسبه الشهرية على التوالي.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1319.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:53 بتوقيت غرينتش. وكان سعر المعدن الأصفر صعد إلى أعلى مستوى منذ 11 مايو عند 1323.34 دولار أمس الأربعاء.

وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1318.60 دولار للأوقية، كما ارتفع السعر الفوري للذهب 2.8% منذ بداية الشهر.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير أمس، لكنه قال إنه سيتحلى بالصبر في رفع تكاليف الاقتراض مجددا هذا العام، في الوقت الذي أشار فيه إلى زيادة الضبابية التي تكتنف الآفاق الاقتصادية.