كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - ختام ورش تدريب القضاة على أحكام قوانين مكافحة الإتجار بالبشر

إختتم المركز القومى للدراسات القضائية، اليوم، ورشة عمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وتضمنت الورشة محاضرات وحلقات نقاشية لتعزيز قدرات القضاة في هذه المجالات، وذلك بالتدريب علي أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وأحكام القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين .

وقالت وزارة العدل إن هذه الورشة جاءت في إطار برنامج تدريبي متكامل، بتوجيه من الوزير المستشار حسام عبد الرحيم و تحت اشراف المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية و يشمل سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل والتي عقدت سالفا بمحافظات القاهرة و الاسكندرية وأسوان والغردقة .

وشارك في هذه الورشة، المستشارون بمحاكم استئناف "الاسماعيلية والاسكندرية وطنطا والمنصورة" ومحكمة النقض.