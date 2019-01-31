كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - تعرفى على طريقة تحضير شوربة الفلفل الأصفر

تعلمي بخطوات سهلة طريقة عمل شوربة الفلفل الأصفر، حيث تبحث يوميًا الكثير من الأمهات والسيدات عن وجبات لتحضيرها في الغداء مساء للعائلة، وتظل محتارة ماذا تفعل لهم فيجب عليك أن تختاري طريقة عمل شوربة الفلفل الأصفر.

مقادير شوربة الفلفل الأصفر:

- الفلفل الأصفر: 2 حبة (كبير الحجم) - الثوم: فصّان (مهروس)

- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة - مرق دجاج: 1 مكعب

- الجبن الكريمي: ملعقة كبيرة - الماء: كوبان

- زعتر مجفف: نصف ملعقة صغيرة - ملح: ربع ملعقة صغيرة - فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة (طازج)

طريقة تحضير شوربة الفلفل الأصفر:

قومي بتشويح حبات الفلفل على نار متوسطة حتى تحترق القشرة من الخارج.

ثم توضع في طبق وتُغطى حتى تبرد تماما ثم تُزال القشرة من الخارج ويُفرغ داخلها وتقطع إلى مكعبات.

في قدر على النار يُسخن الزيت.

ثم يشوح الثوم ثم يضاف الفلفل والملح والزعتر والجبن ومكعب المرق والماء.

تخفف الحرارة ويترك على نار هادئة لمدة 15 دقيقة ثم تُضرب في الخلاط الكهربائي.

ثم يُعاد تسخينها والتحكم في سمكها من خلال إضافة نصف كوب من الماء الساخن أو الكريمة.