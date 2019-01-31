كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 02:15 مساءً - بدائل طبيعية للمشروبات الغازية تعرف عليها .. فيديو

كشفت يارا رضوان، اختصاصية التغذية، بدائل لمياه الغازية، مؤكدة أن المشروبات الغازية تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان وتزيد خطر الإصابة بامراض الكلى.

وأضافت اختصاصية التغذية، فى لقاء خاص على فضائية " سكاى نيوز العربية"، أنه من الممكن تقليل عدد مرات شرب المشروبات الغازية لمرة واحدة فى اليوم وبعد ذلك من الممكن الاستعاضة عنها بشرب المياه الغازية أو الفوارة والتى تكون أقل ضررًا على الكلى.

وأردفت أنه من الممكن شرب العصائر الطازجة ووضع شرائح الليمون فى المياه، مفيدة بأن شرب المياه والحليب من أكثر المشروبات فائدة للإنسان، موضحة أنه يجب منع الأطفال تحت عمر 12 سنة من شرب المياه الغازية لاحتوائها على كميات كبيرة من الكافيين.

وأكدت أن العبوة الواحدة من المشروبات الغازية تحتوى على 40 مل من الكافيين مما يشكل خطرًا على صحة الأطفال، مشيرة إلى أنه يجب منع دخول المشروبات الغازية للمنازل.