في كوريا الشمالية.. «لو جعان كل هدومك»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انتشرت حملة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في كوريا الشمالية، بعد ظهور تصميمات من الملابس القابلة للأكل.
مركز أبحاث “كيم” للأزياء في عاصة كوريا الشمالية بيونغ يانغ، وصف الأزياء بأنها “مثالية” لممارسي النشاطات الخارجية كالتسلق مثلا، حسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
”كتالوغ” الأزياء - التي ابتكرها المركز التابع لوزارة المواد الغذائية والاحتياجات اليومية الكورية الشمالية - ضم تشكيلة ملابس نسائية ضمت سترات “شانيل” مقلدة، وحقائب “غوتشي” مزيفة بأسعار رخيصة، فضلا عن سترات رجالية “قابلة للأكل”.
المركز، أوضح أن الأزياء القابلة للأكل صنعت من “الفلانيت الصناعي” المكوّن من البروتينات والأحماض الأمينية والمغنسيوم والكالسيوم والحديد، وهي قابلة للأكل وقت الجوع، دون ذكر تفاصيل حول كيفية تناول السترات أو تحللها في الجسم مثلا.
وأثارت الملابس ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما شكّك البعض بقدرة بيونغ يانغ على صنع سترات قابلة للأكل، استهزأ آخرون بالاستراتيجية الدعائية، خاصة وأن الكثير من الأشخاص هناك بالكاد يملكون أموالا تكفي لشراء أطعمتهم، قبل أن يفكروا بشراء ملابس لأكلها.
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