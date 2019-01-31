بالصور| أحلام في أحدث إطلالتها بفستان أسود.. ومعلق: "شكلك يجنن"

نشرت المطربة الإماراتية أحلام، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها ظهرت من خلالها بإطلالة مميزة.

وارتدت أحلام فستانا طويلا من الدانتيل باللون الأسود، واعتمدت على الماكياج الترابي الذي زادتها أناقة وجمالًا.

وعلقت أحلام على الصورة، قائلةً: "إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها".

وتابعت: "انظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها، الشكر لله وثم لكل من كان له دور كبير".

وحظيت الصورة بإعجاب المتابعين فور نشرها، وانهالت التعليقات عليها مشيدين بجمالها وأنوثتها، وعلق أحد المتابعين قائلًا: "فديت كاملة القد والقوام يمه فديت الرشيقات أنا".

وأضاف آخر: "يجنن شكلك حلوومه بعد ما نحفتي، إنتي إنسانة لبيسه وتدفعين على لبسك كثير، وفعلا كنتي محتاجه تنزلين من وزنك".

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