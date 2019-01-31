بالفيديو| إيمي سلطان في وصلة رقص جديدة ببدلة سوداء مزينة بالورود

نشرت الراقصة إيمي سلطان، مقطع فيديو جديد لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال إحيائها أحد الحفلات. وظهرت إيمي، وهي ترقص شرقي، إذ تفاعل معها الحضور وانهالت التعليقات على الفيديو. يذكر أن الراقصة إيمى سلطان شاركت في تحدي "بدون ماكياج" الذي انتشر الأيام الماضية على مواقع التواصل، ونشرت صورا لها عبر حسابها على "تويتر" الذي ظهرت فيه دون مكياج. ​

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