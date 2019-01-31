بالصور| ميس حمدان بالقفطان المغربي في أحدث "فوتو سيشن"

خضعت الفنانة ميس حمدان، لجلسة تصوير حديثة، بعدسة المصور محمد ساجد، إذ نشرت صورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "ميس" خلال الجلسة بإطلالة أنيقة، مرتدية قفطان مغربي أحمر اللون، مزين بتطريزات ذهبية اللون، وكتبت: "إيه رأيكم في القفطان المغربي عليه؟! أنا بشوف اللباس المغربي واعر بالزاف.. راقي وجميل جدا". وكانت آخر أعمال الفنانة ميس حمدان مسلسل "نوف"، الذي عرض خلال الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وهو من تأليف سارة سوار الذهب، ومن إخراج رولا حجه. ​

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