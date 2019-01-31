كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - تحديد الموعد الجديد لانتخابات نقابة المهن التمثيلية

حددت نقابة المهن التمثيلية يوم 22 مارس المقبل ليكون الموعد النهائى لعقد الانتخابات الخاصة بمقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة وهم الفنانون إيهاب فهمى وسامى مغاورى وأشرف طلبة وعفاف رشاد ومحسن منصور وسامح بسيونى.

وجاء هذا التحديد فى موعد الانتخابات حيث كان من المقرر لها فى يونيو المقبل بسبب ان النقابة ترغب فى مشاركة عدد من الفنانين فى الانتخابات فضلا عن دخول شهر رمضان والذى قد يعوق الفنانين المشاركة فى الانتخابات.

يذكر أن يرأس حاليا نقابة المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى والذى قدم خلالها عدد من المشروعات الخاصة بالنقابة.