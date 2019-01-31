كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - تعرفى على فوائد واستخدامات ماء الورد للبشرة

كثيرا لا يعرف ما مدى فوائد ماء الورد، والذي يتم تحضيرها عن طريق تقطير بتلات الورد مع البخار، ولها العديد من الاستخدامات على البشرة، كما أنها تعالج الكثير من مشاكل البشرة ولها العديد من الفوائد.

_ تعمل ماء الورد على ترطيب البشرة وذلك من خلال وضع بضع قطرات من هذا الماء إلى الكريم المرطب الخاص.

_ كما أن ماء الورد تعمل على تقليل ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد الموجودة في البشرة، وذلك عن طريق بل قطعة من القطن بالقليل من ماء الورد، ووضعها على البشرة.

_ ومن الفوائد المذهلة لماء الورد هو التخلص من مشكلة الكلف وذلك من خلال مزج كميات متساوية من خل التفاح وماء الورد، ووضعه على البشرة مرتين.

_ وأيضا من الأشياء المذهلة التي تقوم بها ماء الورد تبييض البشرة من خلال شربها في الصباح مع مزجها بالماء في كوب.

_ وتعتبر هذه الفائدة مهمة لمن يضع المكياج لأنها تعمل على تثبيته وإعطاء البشرة مظهرًا طبيعيًّا، ويتم وضعه من خلال وضع القليل منه على البشرة بعد وضع مستحضرات التجميل المختلفة.