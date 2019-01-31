كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - سعد سمير يتعرض للإصابة قبل مواجهة سيمبا

سعد سمير

تعرض سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة في أنكل القدم، وذلك قبل 48 ساعة من مواجهة سيمبا التنزاني المقرر أن تقام في التاسعة مساء بعد غدٍ السبت على إستاد برج العرب في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاءت إصابة اللاعب خلال مشاركته في مران الفريق أمس، حيث بات من المنتظر أن يخضع اللاعب لفحص طبي غدا من أجل حسم موقفه من المشاركة في لقاء سيمبا التنزاني.

يذكر أن الأهلي يعاني العديد من الإصابات وأبرزها حمدي فتحي وأحمد فتحي ورمضان صبحي ومحمد محمود ومحمد نجيب ووليد أزارو ومروان محسن.