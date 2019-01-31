كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - ضبط شخص لاستيلائه على حساب شركة تقديم خدمات المعاملات المالية

نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية في ضبط شخص لاستيلائه على حساب آخر خاص بإحدى شركات تقديم خدمات المعاملات المالية، وتحويل مبالغ مالية لنفسه من خلاله.

تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغاً من "هانى.ع" مقيم منشأة القناطر بمحافظة الجيزة بتضرره من أحد الأشخاص "مجهول" لقيامه بالدخول على الحساب الخاص به على موقع إحدى الشركات التى تقدم خدمات المعاملات المالية "بطريقة غير مشروعة" ، وقيامه بعمل تحويلات ماليه منه.

ومن خلال البحث والتحرى أسفرت الجهود عن أن مرتكب الواقعة" أحمد.م" مقيم أطفيح بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهم، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد إرتكابه الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعدد من الوقائع الأخرى المماثلة.