كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - افتتاح قسم شرطة أول الشيخ زايد اليوم وتقديم خدماته لـ8 أحياء
أعدت مديرية أمن الجيزة اليوم الخميس، مراسم افتتاح قسم شرطة أول الشيخ زايد، الذى من المقرر أن يفتتحه اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وعدد من القيادات الأمنية.
وقالت مصادر، إن القسم الجديد سيقدم خدماته لسكان الحى الأول حتى الحى الثامن، بينما يقدم قسم شرطة ثان الشيخ زايد خدماته الأمنية لسكان الحى التاسع حتى الحى الحادى عشر.
يذكر أن مدير أمن الجيزة افتتح نقطة شرطة البراجيل أمس، بعد أن تعرضت للاقتحام والحرق عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، حيث تم تزويد النقطة بخدمات أمنية متكاملة، لخدمة أهالى البراجيل بأوسيم.
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