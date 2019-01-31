كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - الزمالك يعاقب حازم إمام بسبب الطرد في مباراة المقاصة

حازم إمام

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارًا تجاه حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، اليوم الخميس.

وقرر الزمالك توقيع غرامة مالية على حازم إمام، بسبب تعرضه للطرد في مباراة مصر للمقاصة الماضية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض إمام للطرد من قبل حكم المباراة، في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، بسبب التحدث بطريقة غير لائقة مع الحكم المساعد. طالع التفاصيل

يذكر، أن الزمالك سيفقد جهود حازم إمام ومحمود كهربا وطارق حامد في مباراة نجوم المستقبل المقبلة في الدوري المصري، بسبب الإيقاف.