كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - كلمة حق يكتبها د. أحمد عفيفى - الندية.. والمصالح المشتركة

بعد الحرب العالمية الأولى تأسست عصبة الأمم بغرض فض النزاعات بين الدول لمنع تكرار ويلات الحرب، لكنها فشلت في تحقيق أهداف إنشائها فكانت الحرب العالمية الثانية.. فاستبدلتها الدول المنتصرة في الحرب بالأمم المتحدة وفقا لمؤتمر دومبارتون اوكس الذي عقد بواشنطن عام 1945 لتكون أهدافها المعلنة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية ودعم القانون الدولي .

وعلى الرغم من ذلك وجدنا أن الدول المستعمرة كان لديهم المبرر لنهب ثروات شعوب البلاد المستعمرة حتى بعد إعلان قيام الأمم المتحدة، فمثلا لم تستقل الجزائر عن فرنسا إلا في عام 1962 كما استقلت مملكة البحرين عن المملكة المتحدة عام 1971 بينما استقلت مصر عن المملكة المتحدة عام 1952 وجاء استقلال تونس عن فرنسا عام 1956 كما استقلت ليبيا عن ايطاليا عام 1951

وما يدعو للدهشة ويثير حمرة الخجل إن بعض الدول الكبرى وتحديدا التي تمتلك القوى النووية كانت وما زالت ترى إن لها حقوق تاريخية قد تصل لحد الوصاية غير المعلنة على الدول التي كانت تحت الاحتلال.

وهذا يعنى في مضمونة أن المنظمات الدولية المعنية، ما هي إلا واجهة حضارية تتماشى مع آليات العصر الحديث.. أما السياسات المعلنة على ارض الواقع بما فيها من توزيع الغنائم وتبادل ادوار الضغوط على الدول لابتزازها اقتصاديا وسياسيا، فترسم في الغرف المغلقة وفق مصالح دقيقة للخمسة الكبار.

لذلك فسلامة كل دولة تتحدد وفق معطيات قدراتها العسكرية والاقتصادية.. وهنا نرى أن مصر بما تمتلكه ألان من مقومات تسير بخطى راسخة نحو التعامل بلغة العصر مع الجميع وفق مبدأ الندية والمصالح المشتركة، وهذا ظهر جليا فيما جاء بوقائع المؤتمر الصحفي الذي حضرة الرئيس الفرنسي مؤخرا بالقاهرة.

د احــــــــمد عفـــــــــــــــيفي

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