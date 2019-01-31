كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - شاهد .. برومو برنامج "حكايات" لطيفة



طرحت قناة "DMC" برومو برنامج المطربة لطيفة والذى يحمل اسم "حكايات لطيفة" والذي من المقرر ان يعرض فى 7 فبراير المقبل. برنامج "حكايات لطيفة" تبلغ عدد حلقاته 13 حلقة، ويعرض الخميس من كل أسبوع. يذكر أن قناة "DMC" احتفلت في الرابع عشر من يناير الجاري بمرور عامين على انطلاقها، حيث انطلقت القناة العامة في 14 يناير عام 2017.

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