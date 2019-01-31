كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - ياسمين فؤاد: الرئيس أوصى بالعمل على عودة مصر لدورها الريادى بأفريقيا

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أوصى كل أجهزة الدولة، وعلى رأسها الحكومة، بالعمل على عودة مصر لدورها الريادى بأفريقيا والتعاون مع كل دول القارة فى كافة المجالات.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة تسعى لرفع الإعلان الوزارى الأفريقى المنبثق عن مؤتمر التنوع البيولوجى بشرم الشيخ الذى صدر فى نوفمبر الماضى إلى المستوى الرئاسى وتضمينه بالقمة الأفريقية القادمة التى تترأسها مصر، مشيرة إلى التنسيق مع الجانب الأفريقى لرسم خارطة الطريق للتنوع البيولوجى باستراتيجية 2050 فى العالم أجمع، وذلك فى ظل ثقة كبيرة من العالم فى قدرة مصر على تولى هذه المسئولية الكبيرة.

وأضافت وزيرة البيئة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الجهود المصرية فى القارة السمراء ومنها دعم العديد من الدول الأفريقية بمحطات رصد نوعية الهواء بناء على طلبها، وتقديم الدعم الفنى من مصر بشأن إنشاء هذه المحطات، فضلا عن الشق الخاص بمواجهة التغيرات المناحية، والبدء فى إعداد مشروعات مشتركة للتصدى لتلك التغيرات خاصة فيما يتعلق بالموارد المائية.