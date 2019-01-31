كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - ناصيف زيتون يستعد لحفلين في عيد الحب
قرر المطرب ناصيف زيتون، إحياء حفل غنائي فى لبنان بمناسبة عيد الحب، على مسرح كازينو لبنان، يوم 13 فبراير المقبل.
كما يحيى حفلًا آخر فى دبى يوم 14 فبراير المقبل، بـ"فيستيفال ارينا".
ومن المتوقع أن يشدو "ناصيف" بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب جمهوره فى لبنان ودبى، ومن بين هذه الأغانى "بدى ياها ومنو شرط وماودعتك".
يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كان تتر مسلسل "الهيبة" للفنان تيم حسن.
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