كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - أحمد عاصم - سن الزوجة أحد شروط نجاح الحقن المجهرى

أوضح الدكتور أحمد عاصم الملا إستشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية أن كلما كانت الزوجة فى سن أكبر تكون جودة البويضة أقل وبالتالى يعتبر سن الزوجة من العوامل المهمة فى إنجاح عملية الحقن المجهرى , وبالتالى يجب التدخل بشكل سريع لعمل الحقن المجهرى فى سن مبكر إذا توافرت الشروط التى تستدعى ذلك.

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا أن الحقن المجهرى وسيلة إخصاب مساعد يلجأ لها من يواجه مشكلات إنجاب، ولكن هناك بعض الحالات المرضية لا يمكنها إجراء عملية جقن مجهرى لأنها لا تكون ذات قيمة أو نتيجة مهما كانت المحاولات منها إذا كان هناك فشل فى وظائف المبايض أو ما يسمى بقصور المبايض، فى هذه الحالة لا تستجيب المرأة لأى محاولة إنجاب وإذا كان الرحم غير موجود فى حال استئصاله أو فى حالات مشكلات الرحم الخطيرة مثل السرطان المتقدم لأن المشكلة ليست فى تكون الجنين ولكن فى حمله.

وأكد الدكتور أحمد عاصم الملا إن الطريقة الجديدة تمكن النساء من معرفة فرصهن في الحمل قبل الدورة الأولى للحقن المجهري يمكن تعديلها بناء على ما يكتشفه الأطباء بعد استكمال الدورة حيث أن النساء يردن الخضوع لأول دورة من الحقن المجهري لمجرد معرفة فرصهن في الدورات المستقبلية.

واشار الدكتور أحمد عاصم الملا أن المرأة التي تكون في سن الثلاثين قبل بدء العلاج وقضت عامين دون إنجاب دون سبب لديها فرصة بنسبة 46 بالمئة لإنجاب طفل بعد دورة واحدة من الحقن المجهري وفرصة نسبتها 79 بالمئة للإنجاب بعد 3 دورات مكتملة.