كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - فضل شاكر يستعد لطرح أغنية حبيتك على اليوتيوب



قرر المطرب فضل شاكر طرح أغنية جديدة بعنوان "حبيتك" غدًا، الجمعة، عبر صفحته على "يوتيوب". والأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان علي أباظة، توزيع علي أباظة. يذكر أن آخر أعمال فضل شاكر، كانت أغنية "مع السلامة" التي طرحها احتفالا ببداية العام الميلادي الجديد 2019، عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات محمد الرفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع علي أباظة.

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