كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - المصرى - بعد اجراء عمليات التكميم هذا هو ما ستخسرونه من وزن

أكد الدكتور أحمد المصرى أستاذ الجراحة العامة واستشاري جراحة المناظير والسمنة وعضو الجمعية الأوروبية والمصرية لجراحة السمنة أن مريض السمنة يفقد من70% الى 80% من الوزن الزائد خلال السنة الاولى بعد عملية تكميم المعدة بالمنظار و يستمر فى النزول حتى يصل الى الوزن المثالى.

وقال الدكتور أحمد المصرى أن عملية تكميم المعدة لا تصلح لمرضى السمنة المفرطة الذين يعانون من ادمان السكريات التى تمثل تناولها جزء من حياتهم وتوازنهم النفسى , الذين هم فى الأساس يشعروا بالسعادة لتناول الحلوى والشيكولاته فهولاء المرضى يحتاجون الى عملية تحويل مسار المعدة بالمنظار بدلا من التكميم.

وأضاف الدكتور أحمد المصرى أن عملية تكميم المعدة بالمنظار لا تحتاج رعاية طبية طوال الحياة مثل العمليات الاخرى, ويمكن أجراؤها لكبار السن والاطفال والمراهقين حيث انها لاتؤثرعلى امتصاص العناصر الغذائية.

وأوضح الدكتور أحمد المصرى أن هناك حقائق مهمة يغفل عنها البعض وهي أن هذه عملية تكميم المعدة وليست عملية نحت أو شفط دهون، وهو ما يعني أنها لن تنقص من الوزن وحدها فبعد تلك العملية يحتاج المريض لاتباع نظام غذائي صحي ومفيد وممارسة الرياضة بشكلٍ منتظم للتخلص من الوزن الزائد، فالهدف من العملية هو تقليل كمية الطعام ومنع الجسم من اكتساب وزن أكثر.