كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - المشدد 15 عاما لـ 5 متهمين و5 سنوات لـ 21 في إعلام الإخوان

قضت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنايات القاهرة بطرة، بحكمها على 28 متهما بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، في القضية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ"، والمعروفة بـ"إعلام الإخوان" بالسجن المشدد 15 عاما لـ 5 متهمين و5 سنوات لـ 21 متهما.

وعاقبت المحكمة من السادس حتى الرابع عشر، كلا من حسام الدين عاطف، ومحمد عبدالعزيز محمد شوبير، وهشام كامل، وعماد محمد البحيري، ومحمد أحمد عبدالفتاح، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

كما عاقبت كلا من هاني عوض محمد، ومحمد عبدالله محمد، وصالح رضا صالح، وسعيد إمام إمام، وعادل عبدالرشيد مطاوع عمارة، وأحمد على عبدالعزيز، ومجدي محمد محمد، وطه على محمد الحلبي، ونعماني السيد محمد، وتوفيق محمد، وعبد الحكيم محمد، محمد أحمد حافظ، وميساء محمد، وغادة محمد نجيب، وهشام محمد عبدالله، وعمرو عبدالواحد، وعيد محمود سليمان، وطارق محمد قاسم، وهشام أحمد على أحمد، ونبيه محمد عوض محمد، ومصطفى محمد مصطفى، بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند اليهم.

وعاقبت كلا من حسام الدين مصطفى حسين، وأحمد محمد عبدالحليم، ببراءتهم عما أسند إليهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين محمد السعيد الشربينى سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد محمد عمار.

والمتهمون المحبوسون هم هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد وأحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد.

وكان جاء في قرار الاتهام أنه في غضون عامى 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتحريض ضد موْسسات الدولة.

وتبين من قرار الاتهام أن 19 متهما "هاربين" وهم حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير"مقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية" وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق على على حسن وعبد الحكم محمد عبد الغنى حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسه محمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد على ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.

وكان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 "هاربين" وسيدتان والباقى تم إحالتهم محبوسون ويتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة، وتم إخطار الإنتربول بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية.

وقام فريق من أعضاء النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين تحت إشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام الأول بالنيابة.