كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - افتتاح مقر للشهر العقاري بنقابة الصحفيين

افتتح عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين والمستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق نيابة عن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل مقر الشهر العقارى النموذجي الجديد بمبنى نقابة.

وثمن «سلامة» جهود وزارة العدل التي أنجزت تأسيس المقر خلال أقل من ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن المكان مجهز وبه كل التقنيات الحديثة، قائلا إن كل ما هو موجود في المكتب نموذجي، ويؤكد تقديم الخدمة من وزارة العدل للصحفيين بشكل ميسر.

من جهته قال المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري إن المقر يعد شكلا جديدا من أشكال التعاون بين النقابة ووزارة العدل، معربا عن تمنيه أن يمتد لنواحٍ أخرى.

ولفت إلى أن المكتب شهد تقديم أحدث ما تم تطويره من برامج، وبدعم من وزارة العدل تم اختصار زمن "الشهر العقاري" لوقت قياسي، باستخدام أحدث الأجهزة التي وفرتها وزارة العدل.