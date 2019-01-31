كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - 3 محاذير من جهاز الزمالك لكهربا قبل مواجهة جورماهيا

كهربا

وجه الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عدة محاذير لمحمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق قبل مواجهة جورماهيا الكيني المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى ذهاب الجولة الأولى من دوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن بين هذه المحاذير أن الجهاز الفنى حذر اللاعب من الإعتراض على أى قرار فني يصدره النادي بشأن تغييره أو استبداله بعد أن اعترض على بعض قرارات الجهاز الفنى فى مباراة مصر المقاصة الأخيرة فى الدوري.

كما حذر جهاز الزمالك اللاعب من العصبية فى الملعب والاعتراض على قرارات الحكام.

ومن بين المحاذير أيضا، حذر الجهاز الفني كهربا من اللعب بأنانية وفردية كما بدا عليه فى المباراة الأخيرة أمام المقاصة.