كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - شكريه المراكشى - نظام الرى بالامطار الاصطناعية هو مستقبل العالم

قالت التونسية الدكتورة شكرية المراكشى رائدة الزراعات الملحية وغير التقليدية بالاراضى الصحراوية أنها حضرت و تابعت باهتمام شديد ما شهدته ندوة واحتفالية شبكة اعلام المرأه العربية التى اقيمت تحت عنوان تجارب ونماذج ناجحه وتكريم الافضل والشرح المفصل الذى قدمه المهندس المصرى احمد الصبرى الفائز بجائزة افضل اسلوب رى حديث بالطاقه الشمسيه عن هذه الطريقة فى الرى وذلك عقب تسلمه درع تكريم وشهادة بفوزه من المستشار الاعلامى معتز صلاح الدين رئيس شبكة اعلام المرأه العربية واللواء اركان حرب متقاعد محسن حلمى احمد رئيس لجنة التنمية المستدامه بالشبكة .

وأضافت أنها تابعت العرض التفصيلى لهذا النظام فى الرى وهو الرى بالامطار الاصطناعيه " ﻧظﺎم اﻟري ﺑﺎﻟﻔﻠوﺑﻲ ﺳﺑرﯾﻧﻛﻠر " الذى يستخدم الطاقه الشمسيه وانها كانت من أوائل الذين ساندوا تنفيذ هذه التجربة ونجاحها الكبير فى أراضى شركة الصالحية واضافت د. شكريه المراكشى فى بيان لها اليوم أنه بعد هذا النجاح فإن عدد من الشركات بدأت فى تغيير نظم الرى وبدأت تتجه إلى استخدام هذا النظام الذى يوفر فى المياه والكهرباء ويستخدم الطاقة الشمسية كما يساهم فى زيادة الإنتاجية واضافت أنها علمت أن المزارعين فى تونس طالبوا بالحصول على هذه التقنية الحديثة لتطبيقه فى تونس وشددت المراكشى أن هذا النظام يعتبر هو نظام الرى فى المستقبل وسوف يعود بالفائدة على العالم كله.

